Матч женских сборных Косово и России перенесен по соображениям безопасности

УЕФА принял решение о переносе матча отборочного турнира Евро-2021 между женскими сборными Косово и России по соображениям безопасности. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза

Фото: официальный сайт РФС

Встреча должна была состояться 4 октября в Приштине. Новые дата и место проведения матча будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.