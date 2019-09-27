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Матч женских сборных Косово и России перенесен по соображениям безопасности

УЕФА принял решение о переносе матча отборочного турнира Евро-2021 между женскими сборными Косово и России по соображениям безопасности. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Фото: официальный сайт РФС
Встреча должна была состояться 4 октября в Приштине. Новые дата и место проведения матча будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.


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Теги: УЕФА РФС
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