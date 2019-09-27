"Почему я все еще без работы? Не могу это объяснить, этот вопрос нужно задать кому-то другому. Я надеюсь, что скоро вернусь на тренерскую скамейку, я жду. Звонит ли телефон? Ха-ха, пока ничего не произошло, все тихо", — сказал Каррера, которого спросили, хотел ли бы он тренировать в Италии.
"Я рассматриваю все варианты. Конечно, это было бы здорово. Все зависит от проекта. Нужно оценить предложение, потенциал. Я хочу серьезный проект", — сказал Каррера.
"Спартак"? Это был отличный опыт. Мне посчастливилось оказаться в таком большом клубе, как "Спартак", который поверил в меня. Клуб доверился мне, хотя я никогда не тренировал самостоятельно. Я выиграл чемпионат России после 16 лет без побед, мы впервые выиграли Суперкубок России. Я должен поблагодарить президента", — заявил Каррера.
Массимо Каррера: надеюсь, что скоро вернусь на тренерскую скамейку
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера надеется вернуться к работе в скором времени.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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