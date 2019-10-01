Леонид Слуцкий пошутил о том, как начинает день в Голландии Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал очередной ироничный пост в своем инстаграме. View this post on Instagram My usual Dutch morning. Моё обычное голландское утро ? A post shared by Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky) on Oct 1, 2019 at 12:52am PDT На этот раз российский специалист пошутил о том, как начинает день в Голландии, подписав видео "Мое обычное голландское утро".На данный момент "Витесс" занимает четвертое место в Эредивизи, отставая от лидирующих "Аякса" и ПСВ на три очка. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 11:50 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Слуцкий Витесс Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 80 1 2 3 4 5