Леонид Слуцкий пошутил о том, как начинает день в Голландии

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал очередной ироничный пост в своем инстаграме.

На этот раз российский специалист пошутил о том, как начинает день в Голландии, подписав видео "Мое обычное голландское утро".На данный момент "Витесс" занимает четвертое место в Эредивизи, отставая от лидирующих "Аякса" и ПСВ на три очка.