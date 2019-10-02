Врач из Удмуртии, обвиненный в халатности, предстанет перед судом после смерти молодого футболиста, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.
Во время одного из футбольных турниров несовершеннолетний спортсмен получил травму. Через несколько дней он обратился в больницу города Воткинск.
Как установило следствие, травматолог-ортопед не провёл необходимый комплекс диагностических мероприятий и не назначил адекватное состоянию пациента лечение. Всё это привело к развитию сепсиса и смерти молодого футболиста.
Теперь суд рассмотрит дело в отношении врача, который обвиняется по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Травматологу-ортопеду грозит до 3 лет лишения свободы.
Врач из Удмуртии, допустивший смерть молодого футболиста, предстанет перед судом
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