Жерар Пике работает над созданием нового европейского футбольного турнира

Защитник "Барселоны" Жерар Пике планирует учредить новый футбольный турнир в недалеком будущем.Пике, который является одним из владельцев инвестиционной группы Kosmos, выкупившей права на проведение Кубка Дэвиса и поменявшей формат теннисного турнира, хочет запустить новый футбольный турнир в аналогичном формате. В Кубке Дэвиса сейчас принимают участие 18 команд, которые разбиты на 6 групп. Победители групп и 2 лучшие команды из занявших вторые места выходят в четвертьфинал, а дальше турнир проводится по стандартной кубковой системе. Еще одним важным изменением стало то, что матчи турнира сейчас проходят в одном месте.Пике планирует привлечь в соревнование чемпионов основных европейских лиг и другие топовые команды континента. По информации источника, Пике уже встречался с представителями Испанской федерации футбола, чтобы обсудить перспективы проекта.