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В Турции назвали Батракова лучшим игроком "Галатасарая" после разгрома от "Барселоны"

Турецкий журналист Умут Экен высоко оценил выступление российского полузащитника Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", несмотря на крупное поражение стамбульского клуба со счетом 1:4.
Фото: AFP
Батраков стал одним из немногих футболистов "Галатасарая", чья игра получила положительную оценку после встречи с каталонцами. Россиянин отметился забитым мячом, однако, по мнению Экена, его главная заслуга заключалась не столько в атакующих действиях, сколько в работе без мяча.

"Батраков выдал сильную игру в первом тайме, независимо от забитого гола. Возможно, он нечасто получал мяч, но его роль на поле была ключевой. Он был одним из тех игроков "Галатасарая", кто пытался разрушить пасовую игру "Барселоны" и не дать ей развивать атаки", — заявил журналист.

Экен подчеркнул, что после перерыва турецкая команда заметно уступала сопернику в физической готовности и качестве футбола. Особенно серьезные проблемы у стамбульцев возникли после того, как активнее действовать начал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

При этом журналист призвал не оценивать перспективы Батракова исключительно по результату встречи с испанским клубом.

"Батракова не стоит судить только по матчу с "Барселоной". И игра с "Касымпашой", и последующий матч с "Барселоной" дали обнадёживающие сигналы, что он может выйти на ожидаемый уровень. Эти матчи дали более ясное представление о его потенциале. В матче с каталонцами он был лучшим игроком команды", — отметил Экен.

По мнению турецкого журналиста, дальнейший прогресс россиянина во многом будет зависеть от доверия тренерского штаба и количества игрового времени.

Напомним, Батраков перебрался в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом 2026 года. На данный момент 21-летний полузащитник провел за стамбульский клуб семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

После двух туров Лиги чемпионов "Галатасарай" не набрал ни одного очка, потерпев два поражения.

Источник: "Советский спорт"

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