В Турции назвали Батракова лучшим игроком "Галатасарая" после разгрома от "Барселоны"

Турецкий журналист Умут Экен высоко оценил выступление российского полузащитника Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", несмотря на крупное поражение стамбульского клуба со счетом 1:4.

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"Батраков выдал сильную игру в первом тайме, независимо от забитого гола. Возможно, он нечасто получал мяч, но его роль на поле была ключевой. Он был одним из тех игроков "Галатасарая", кто пытался разрушить пасовую игру "Барселоны" и не дать ей развивать атаки", — заявил журналист.