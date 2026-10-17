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В "Урале" рассказали, предлагал ли клуб контракт Артему Дзюбе

Директор "Урала" Роман Орещук рассказал, предлагал ли клуб контракт Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Урал"
По словам Орещука, он впервые слышит о том, что "Урал" предлагал контракт Дзюбе.

- Впервые слышу, что "Урал" предлагал контракт Дзюбе. Не могу комментировать то, что не знаю. Пусть тот, кто написал эти слухи, и отвечает за это, - приводит слова Орещука "СЭ".

Ранее главный тренер "Урала" Сергей Юран в интервью отметил, что Артем Дзюба мог бы помочь команде. По информации СМИ, екатеринбуржцы предлагали форварду контракт с условием, что форвард может играть только в домашних матчах и не отправляться на выездные встречи.

Напомним, что Дзюба с июня текущего года находится в статусе свободного агента после ухода из тольяттинского "Акрона". Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

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