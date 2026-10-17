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Тульский "Арсенал" Аленичева проиграл "Уфе"

"Уфа" победила на своем поле "Арсенал" в 14-м туре Первой лиги (2:0).
Фото: ФК "Уфа"
Форвард хозяев поля Дилан Ортис открыл счет на 15-й минуте игры, реализовав пенальти. На 58-й минуте отличился полузащитник Данил Липовой и снял все вопросы о победителе матча.

Таким образом уфимская команда прервала серию без побед, которая насчитывала 5 туров подряд (3 ничьих, 2 поражения).

Первая лига

14 тур

Голы: Ортис, 15 (пен), Липовой, 58.

Нереализованный пенальти: Орис, 52.

"Уфа": Беленов, Черов, Кутин, Евдокимов, Гилязетдинов, Липовой, Тарба, Исаев (Юсупов, 73), Агеян (Ахатов, 73), Ортис, Якуев.

"Арсенал" Тула: Мелихов, Пенчиков, Гоцук, Енин (Алёхин, 60), Плотников, Бирюков, Шамкин (Горбунов, 60), Брнович, Уридия (Давидян, 59), Мелекесцев (Жигулёв, 68), Магомедов.

Предупреждения: Брнович, 27, Евдокимов, 50, Пенчиков, 51, Бирюков, 65, Давидян, 71.

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