Тульский "Арсенал" Аленичева проиграл "Уфе"

Форвард хозяев поля Дилан Ортис открыл счет на 15-й минуте игры, реализовав пенальти. На 58-й минуте отличился полузащитник Данил Липовой и снял все вопросы о победителе матча.
Таким образом уфимская команда прервала серию без побед, которая насчитывала 5 туров подряд (3 ничьих, 2 поражения).
Первая лига
14 тур
Голы: Ортис, 15 (пен), Липовой, 58.
Нереализованный пенальти: Орис, 52.
"Уфа": Беленов, Черов, Кутин, Евдокимов, Гилязетдинов, Липовой, Тарба, Исаев (Юсупов, 73), Агеян (Ахатов, 73), Ортис, Якуев.
"Арсенал" Тула: Мелихов, Пенчиков, Гоцук, Енин (Алёхин, 60), Плотников, Бирюков, Шамкин (Горбунов, 60), Брнович, Уридия (Давидян, 59), Мелекесцев (Жигулёв, 68), Магомедов.
Предупреждения: Брнович, 27, Евдокимов, 50, Пенчиков, 51, Бирюков, 65, Давидян, 71.