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"Шинник" упустил победу над "Велесом"

"Шинник" и "Велес" поделили очки в матче 14-го тура Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Велес"
На 27-й минуте счет открыл защитник гостей Эдуард Валиахметов. Ничью в матче для хозяев поля принес гол нападающего Карима Гираева, отличившегося на 77-й минуте.

Первая лига

14 тур

Голы: Гираев, 77 - Валиахметов, 27.

"Велес": Самок, Смирнов, Плиев, Колосков, Скворцов (Абдоков, 64), Бамматгереев (Никин, 46), Шубин (Кучугура, 74), Корольков (Мурза, 74), Завезен (Сергеев, 77), Гираев, Галкин.

"Шинник": Янович, Валиахметов, Карпов, Черный, Чистяков, Шмаков (Янов, 71), Голубев, Гонгапшев (Антонов, 71), Самойлов (Мартовой, 65), Миронов (Лавренков, 65), Азявин (Караев, 85).

Предупреждения: Гонгапшев, 45.

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