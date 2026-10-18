На 27-й минуте счет открыл защитник гостей Эдуард Валиахметов. Ничью в матче для хозяев поля принес гол нападающего Карима Гираева, отличившегося на 77-й минуте.
Первая лига
14 тур
Голы: Гираев, 77 - Валиахметов, 27.
"Велес": Самок, Смирнов, Плиев, Колосков, Скворцов (Абдоков, 64), Бамматгереев (Никин, 46), Шубин (Кучугура, 74), Корольков (Мурза, 74), Завезен (Сергеев, 77), Гираев, Галкин.
"Шинник": Янович, Валиахметов, Карпов, Черный, Чистяков, Шмаков (Янов, 71), Голубев, Гонгапшев (Антонов, 71), Самойлов (Мартовой, 65), Миронов (Лавренков, 65), Азявин (Караев, 85).
Предупреждения: Гонгапшев, 45.
"Шинник" упустил победу над "Велесом"
"Шинник" и "Велес" поделили очки в матче 14-го тура Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Велес"