"С Ташуевым по-разному смотрим на футбол". Тарханов - о поражении "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Александр Тарханов высказался о поражении красноярцев в первом матче под его руководством.

Фото: ФК "Енисей"

Нижний имеет большой отрыв, одна команда ясна. "Уралу" может помешать "Сочи". "Велес" еще. У "Торпедо" имя громкое, но больше особо ничего, - сказал Тарханов.

- Нет. Играли хорошо, с огромным преимуществом. Они два имели, и два забили. А мы момент за моментом не могли использовать. Есть уверенность, что будем прибавлять. Понятно, с Ташуевым по-разному смотрим на футбол. Поэтому 40-секундный прессинг проскальзывал, иногда не успевали назад вернуться. Буду строить на контроле мяча все, вы знаете.- Смотрел весь матч, ничего такого со стороны судей не заметил. Я вообще, как закончил играть, перестал обращать на них внимание.В 14 туре Первой Лиги "Енисей" на домашнем стадионе уступил "Торпедо" со счетом 1:2, екатеринбургский "Урал" с таким же счетом проиграл "Нижнему Новгороду". После поражения главный тренер "шмелей" Сергей Юран негативно оценил работу судей.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info