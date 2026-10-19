Опубликована символическая сборная лучших игроков 14-го тура Первой лиги
Стала известная команда лучших футболистов ФНЛ по итогам минувшего тура.
Пресс-служба Первой лиги опубликовала символическую сборную лучших игроков по итогам прошедшего 14-го тура.
Наибольшее представительство в команде получили "Нижний Новгород", московское "Торпедо" и "КАМАЗ" делегировавшие по два футболиста. Также в сборную вошли по одному представителю из ивановского "Текстильщика", "Уфы", ярославского "Шинника", костромского "Спартака" и "Сочи".