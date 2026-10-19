Трудовая победа "Нижнего Новгорода" в Екатеринбурге и успех "Сочи" в Волгограде. Обзор 14-го тура Первой лиги

"Нижний Новгород" добился победы в Екатеринбурге
В центральном матче тура "Урал" принимал "Нижний Новгород" и начал достаточно мощно - Итало на "стандарте" не пробил Медведева в упор, а на 16-й минуте "шмели" забили - Ишков нашел на правом краю штрафной Бондарева, тот на замахе усадил соперника на пятую точку и прострелил во вратарскую, а Секулич отправил мяч в ворота. Впрочем, лидировали хозяева недолго - Калинский исполнил штрафной с правого фланга, а Грулёв головой отправил мяч в сетку, оформив уже семнадцатый гол в этом чемпионате.
После перерыва Медведев потащил мяч после удара Секулича, а у противоположных ворот Грулёв пробивал в упор, но один из защитников накрыл мяч на ленточке. За 10 минут до конца Бегич получил две желтые карточки подряд за разговоры, что стало поводом для вирусной пресс-конференции Сергея Юрана с "департаментом ФСБ". А волжане забили уже через 3 минуты - удар головой Соколова заблокировал Итало, а на отскоке Шильников точно пробил с 12 метров. Хозяевам мог помочь Ишков, пробивший с правого края штрафной, но Медведев перевел мяч в штангу. 1:2 - "Нижний Новгород" продолжает на всех парах нестись к РПЛ, "Урал" же проигрывает второй домашний матч кряду и откатывается на шестое место.
Автогол принёс победу "Сочи"
В матче "Ротора" и "Сочи" футбол был достаточно вязкий, первый же интересный подход привёл к голу - Игнатов получил мяч на правом краю штрафной, на паузе убрал защитника и пробил в дальнюю штангу, а Манелову не фартануло с отскоком. У волгоградцев пытался солировать Симонян, но его штрафной в первом тайме пришелся в блок, а с дальней попыткой после перерыва справился Митров.
Во второй половине был хороший проход Мециева, удар получился не самым акцентированным, но всё равно было попадание в штангу. Ближе к концу встречи Фёдоров издали крутил мяч в дальний угол, однако мяч скользнул по штанге и прошёл мимо створа. 0:1 - "Сочи" закрепляется на втором месте в таблице, "Ротор" же откатывается на десятое место.
Блицкриг от "Торпедо" в красноярском манеже
"Енисей" в первом матче под руководством Александра Тарханова принимал в родном манеже "Торпедо" и быстро устроился на 0:2. Хотя первый момент создали хозяева - Ломакин головой не смог попасть в створ ворот бывшей команды. На 12-й минуте Окоронкво прострелил с правого края штрафной к 11-метровой отметке, а Оганесян отметился дебютным голом за "Торпедо" в официальных матчах, а уже через пару минут нигериец сам решил эпизод, сместившись с левого фланга к линии штрафной и попав точно под штангу.
Красноярцы вернули интригу ещё по ходу первого тайма - Канаплин с правого края штрафной исполнил черпачок, который стал полным сюпризом для Солдатенко. После этого Масловский не попал в створ с убойной позиции, а уже после перерыва Надольский не реализовал чистый выход один на один - Солдатенко успел сложиться и спас ворота. В концовке все вопросы мог снять Погосов, однако мяч прошел немного выше створа. 1:2 - "Торпедо" в пятый раз подряд обыгрывает "Енисей" и выходит на третье место, "Енисей" же теперь всего в двух очках от зоны вылета.
"Уфа" продолжает успешно играть дома
"Уфа" принимала на своём поле тульский "Арсенал", который в первом матче после возвращения Дмитрия Аленичева добился победы. Гости начали эту встречу с убойного момента - Бирюков с линии вратарской запустил мяч в небеса. Уфимцы же вскоре заработали пенальти после фола Шамкина на Агеяне, а Ортис успешно исполнил паненку. Уридия мог попасть обводящим ударом, но точность Георгия подвела, а вообще из тринадцати ударов "Арсенала" до створа не дошел ни один.
В начале второго тайма хозяева снова получили право на пенальти после фола на Якуеве, Ортис в этот раз пробил в правый от себя угол, но Мелихов в блестящем стиле вытащил мяч. Но "Уфа" затем забила с игры - Липовой получил мяч от Якуева на левом краю штрафной и поразил дальний угол ворот бывшей команды. 2:0 - "Уфа" не проигрывает дома в восьми матчах со старта сезона и поднимается на седьмую строчку, "Арсенал" на одиннадцатой позиции.
"Спартак" разобрался с "Ленинградцем"
"Спартак", который продолжает принимать соперников в Химках, достаточно спокойно разобрался с "Ленинградцем". Мохаммади со своего фирменного аута запустил мяч в створ ворот, Кузнецов снаряд поймал, но, вероятно, зашёл с ним за линию, однако судьи взятия ворот не определили. Забили же костромичи с углового - Маляров навесил с правого фланга, а Калмыков головой расстрелял цель, оформив тринадцатый гол в сезоне.
В середине второго тайма красно-белые снова забили со второго этажа - Жилмостных подключился к атаке и головой замкнул подачу Червякова с левого фланга. В концовке до крупного счёт мог довести Караев, однако обводящий удар Давида немного не достиг цели. 2:0 - "Спартак" на пятом месте всего в двух очках от лидера, "Ленинградец" же остается в опасной близости от зоны вылета.
"КАМАЗ" вырвал победу в дерби
"КАМАЗ" в дерби Татарстана принимал "Нефтехимик", обе команды в этом сезоне не блещут отличными результатами, осев в нижней части таблицы. Первый же момент гостей в этой встрече привёл к голу - Мукба исполнил угловой с правого фланга, а Платонов головой расстрелял цель. А вот в начале второго тайма нижнекамцы остались в меньшинстве - Пузанов получил вторую желтую карточку за грубую игру.
Челнинцы серьезно поддавили, чем ближе была концовка встречи, тем острее было у ворот Голубева. Ответный гол случился на 85-й минуте - Султонов с правого фланга навесил на дальнюю штангу, а Лайкин в падении отправил мяч в сетку. А уже на второй компенсированной минуте ещё одна подача Султонова привела к голу другого джокера Антона Хазова - Воронин головой отправил мяч в дальний угол. 2:1 - "КАМАЗ" добивается волевой победы, которая становится первой домашней в сезоне, "Нефтехимик" же проигрывает в четвёртый раз кряду и оказывается в зоне вылета.
"Волга" взяла три очка на Дальнем Востоке
"СКА-Хабаровск" после четырёх ничьих кряду в чемпионате и кубкового успеха принимал "Волгу" и мог забить уже на 2-й минуте - дальний удар Маркитесова пришелся в перекладину, а Глотов на добивании не переиграл Шакерова. Затем была и перекладина после удара Коряна из пределов штрафной, а в ещё одном моменте Шакеров вновь выиграл дуэль у Глотова. А открыли счёт гости - в доигровке углового Фольмер прострелил во вратарскую, а Хашкулов переправил мяч в сетку. Через несколько минут арбитр назначил пенальти за игру рукой, а Моцпан с "точки" не промахнулся.
Обоюдоострая игра продолжилась и в дальнейшем, команды суммарного создали 17 голевых моментов, но третьего и последнего гола пришлось ждать до заключительной 10-минутки. Гости получили право на пенальти за игру рукой у соперника, удар Саплинова с 11-метровой отметки парировал Штепа, но сам Александр был первым на добивании. В концовке хабаровчан мог спасти Жиров, но мяч обогнул створ ворот. 1:2 - "СКА-Хабаровск" без побед под руководством Сергея Жукова и по-прежнему на последнем месте, "Волга" же тихой сапой выбирается на девятое место.
Вторая победа "Текстильщика"
"Текстильщик" принимал на своём поле "Челябинск" и сумел добиться первой домашней победы в текущем первенстве. Команда Дмитрия Пятибратова уже на 8-й минуте провела стремительную контратаку, Джебов получил мяч от Помалюка и с линии штрафной направил его в "девятку". У гостей снова солировал Гаджимурадов, его удар под перекладину парировал Фадеев, а Левин из штрафной не попал в створ.
В начале второго тайма гости привезли себе второй гол - Лысцов неудачно покатил назад Ломаеву, Помалюк прокинул мяч мимо вратаря и поразил пустые ворота. Уральцев хватило лишь на гол престижа - Гаджимурадов нанес отличный удар со штрафного, а Фадеев вытащил мяч из-за линии ворот. 2:1 - "Текстильщик" побеждает во второй раз в сезоне, но остается предпоследним, "Челябинск" же в трёх очках от зоны вылета.
Ничья в Домодедово
"Велес" принимал "Шинник" в Домодедово и в начале мог открывать счёт - Галкин головой направил мяч в штангу, а удары Завезёна и Шубина цели не достигли. Ярославцы же открыли счёт в середине первого тайма - вратарь Янович сильно выбил мяч вперед, Валиахметов подхватил мяч и с линии штрафной мощно пробил с рикошетом от перекладины.
Хозяева давили-давили и нашли свой момент на "стандарте" за четверть часа до конца - Мурза исполнил штрафной с правого фланга, Гираев головой пробил в Яновича, но сам же удачно сработал на добивании. В концовке был спорный момент с попаданием мяча в руку Черному, но арбитр пенальти не назначил. 1:1 - "Велес" остается в борьбе за топ-4, "Шинник" же играет вничью в восьмой раз в этом чемпионате.
Трудовая победа "Нижнего Новгорода" в Екатеринбурге и успех "Сочи" в Волгограде. Обзор 14-го тура Первой лиги
Лидер турнира взял три очка в Екатеринбурге, "Сочи" добился успеха в Волгограде, "Торпедо" омрачило возвращение Тарханова в "Енисей", а "КАМАЗ" вырвал победу в дерби.
ФК "Нижний Новгород"