"Торпедо" сообщило о невозможности проведения матча с "Ротором" на новом стадионе

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", в понедельник, 19 октября, комиссия РФС приостановила действие ранее полученного сертификата соответствия стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова для проведения официальных матчей. Данное решение было вынесено в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования объекта.
Во избежание риска присуждения технического поражения, московским клубом было принято решение о проведении игры 15-го тура Первой лиги против волгоградского "Ротора" на "Арене Химки".
Встреча между командами пройдет в пятницу, 23 октября, и начнется в 18:00 по столичному времени.