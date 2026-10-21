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"Торпедо" сообщило о невозможности проведения матча с "Ротором" на новом стадионе

"Торпедо" не сможет сыграть с "Ротором" на своей новой арене.
Фото: ФК "Торпедо"
Как сообщает пресс-служба "Торпедо", в понедельник, 19 октября, комиссия РФС приостановила действие ранее полученного сертификата соответствия стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова для проведения официальных матчей. Данное решение было вынесено в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования объекта.

Во избежание риска присуждения технического поражения, московским клубом было принято решение о проведении игры 15-го тура Первой лиги против волгоградского "Ротора" на "Арене Химки".

Встреча между командами пройдет в пятницу, 23 октября, и начнется в 18:00 по столичному времени.

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