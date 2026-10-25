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"Урал" объявил состав на дерби с "Челябинском"

Стал известен стартовый состав екатеринбургской команды на уральское дерби.

Матчем между "Челябинском" и "Уралом" стартует программа 15-го тура Первой лиги в воскресенье, 25 октября. Уральское дерби пройдет на стадионе "Центральный" в Челябинске и начнется в 13:00 по московскому времени.

Екатеринбуржцы набрали 25 очков и располагаются на данный момент на шестом месте в турнирной таблице. В активе челябинской команды, находящейся на 12-й строчке, 15 баллов.

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