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Вратарь Селихов забил со штрафного и принес "Уралу" победу в дерби над "Челябинском"

"Урал" вырвал в гостях победу над "Челябинском" в 15-м туре Первой лиги (3:1).
Фото: ФК "Челябинск"
Хозяева поля вышли вперед уже на шестой минуте после точного удара нападающего Рамазана Гаджимурадова. На 70-й минуте форвард Бертран Фурье сравнял счет, а на 87-й минуте голкипер Александр Селихов забил штрафной удар и принес гостям победу в дерби. Точку в матче поставил защитник Итало на 90+3-й минуте.

Первая лига

15 тур

Голы: Гаджимурадов, 6 - Фуррье, 70, Селихов, 87, Итало, 90+3.

"Челябинск": Ломаев, Кочиев, Гатин (Бем, 69), Лысцов, Грибакин, Макаров (Самойлов, 59), Борисов, Гаджимурадов, Левин, Урванцев, Сафронов.

"Урал": Селихов, Стежко, Итало, Тихий, Сунгатулин, Карапузов (Морозов, 59), Лео Кордейро (Шоронов, 83), Бондарев (Байрамян, 68), Харин (Боков, 68), Ишков, Секулич (Фуррье, 59).

Предупреждения: Макаров, 21, Стежко, 24, Грибакин, 26, Кочиев, 42, Харин, 50, Гатин, 66, Гаджимурадов, 72, Байрамян, 78.

Удаления: Стежко, 81, Кочиев, 86.

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