Нападающий Астемир Хашкулов отличился на 81-й минуте игры и принес хозяевам поля минимальную победу.
Таким образом беспроигрышная серия ульяновской команды достигла четырех матчей кряду (две победы, две ничьих).
Первая лига
15 тур
Гол: Хашкулов, 81.
"Волга": Шакеров, Дзиов, Быков, Степанов, Ибрагимов, Никитин, Костин, Касьянов (Шагиахметов, 46), Саплинов, Фольмер, Хашкулов.
"Велес": Самок, Скворцов (Мурза, 57), Колосков, Плиев, Смирнов, Завезен, Шубин (Сергеев, 65), Корольков (Котов, 57), Галкин (Абдоков, 46), Никин, Гираев.
Предупреждения: Хашкулов, 24, Ибрагимов, 29, Никин, 63, Сергеев, 68.
Ульяновская "Волга" минимально обыграла "Велес"
"Волга" одолела на своем поле "Велес" в матче 15-го тура Первой лиги (1:0).
Фото: ФК "Волга"