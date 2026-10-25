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Ульяновская "Волга" минимально обыграла "Велес"

"Волга" одолела на своем поле "Велес" в матче 15-го тура Первой лиги (1:0).
Фото: ФК "Волга"
Нападающий Астемир Хашкулов отличился на 81-й минуте игры и принес хозяевам поля минимальную победу.

Таким образом беспроигрышная серия ульяновской команды достигла четырех матчей кряду (две победы, две ничьих).

Первая лига

15 тур

Гол: Хашкулов, 81.

"Волга": Шакеров, Дзиов, Быков, Степанов, Ибрагимов, Никитин, Костин, Касьянов (Шагиахметов, 46), Саплинов, Фольмер, Хашкулов.

"Велес": Самок, Скворцов (Мурза, 57), Колосков, Плиев, Смирнов, Завезен, Шубин (Сергеев, 65), Корольков (Котов, 57), Галкин (Абдоков, 46), Никин, Гираев.

Предупреждения: Хашкулов, 24, Ибрагимов, 29, Никин, 63, Сергеев, 68.

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