"Нефтехимик" не удержал победу над "Ленинградцем", играя в меньшинстве

"Нефтехимик" и "Ленинградец" сыграли вничью в 15-м туре Первой лиги (1:1).

Фото: ФК "Нефтехимик"

Полузащитник хозяев поля Василий Алейников открыл счет на 65-й минуте игры. Гости ушли от поражения на 84-й минуте благодаря голу форварда Дмитрия Никитина.



Отметим, с 26-й минуты команда из Нижнекамска играла в меньшинстве.



Первая лига



15 тур



Голы: Алейников, 65 - Никитин, 84.



"Нефтехимик": Голубев, Печенкин, Платонов, Хомуха, Кахидзе, Джамилов, Шарифуллин, Сухомлинов, Алейников, Мукба, Машуков.



"Ленинградец": Кузнецов, Калугин, Исаев, Николаев, Киселёв, Морозов, Зарыпбеков, Макаров, Родин, Никитин, Бачинский.

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Ленинградец