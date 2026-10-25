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"Нефтехимик" не удержал победу над "Ленинградцем", играя в меньшинстве

"Нефтехимик" и "Ленинградец" сыграли вничью в 15-м туре Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Нефтехимик"
Полузащитник хозяев поля Василий Алейников открыл счет на 65-й минуте игры. Гости ушли от поражения на 84-й минуте благодаря голу форварда Дмитрия Никитина.

Отметим, с 26-й минуты команда из Нижнекамска играла в меньшинстве.

Первая лига

15 тур

Голы: Алейников, 65 - Никитин, 84.

"Нефтехимик": Голубев, Печенкин, Платонов, Хомуха, Кахидзе, Джамилов, Шарифуллин, Сухомлинов, Алейников, Мукба, Машуков.

"Ленинградец": Кузнецов, Калугин, Исаев, Николаев, Киселёв, Морозов, Зарыпбеков, Макаров, Родин, Никитин, Бачинский.

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