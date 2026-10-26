В "Урале" прокомментировали гол Селихова со штрафного: уже полгода остается после тренировок

Селихов уже полгода остается после тренировок и бьет вратарям через стенку. Буквально позавчера забил три из трех.
Поэтому это не спонтанное, а целенаправленное решение Сергея Николаевича", - сказал Орещук.
Вчера, 25 октября, состоялся матч 15-го тура Первой лиги, в котором "Урал" играл на выезде против "Челябинска". Встреча проходила на стадионе "Центральный" и завершилась волевой победой екатеринбургской команды со счетом 3:1.
На 87-минуте при ничейном счете голкипер гостей Александр Селихов забил гол прямым ударом со штрафного, отправив мяч в верхний угол. Этот мяч стал для уральцев победным в дерби.
Источник: "СЭ"