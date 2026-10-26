Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
19:30
Спартак КостромаНе начат

В "Урале" прокомментировали гол Селихова со штрафного: уже полгода остается после тренировок

Директор "Урала" Роман Орещук высказался о решении вратаря команды Александра Селихова пробить штрафной в 15-м туре Первой лиги в ворота "Челябинска".
Фото: ФК "Урал"
"Я сначала вообще не понял, зачем он пошел бить, и меня переполняли негативные эмоции... Но, как оказалось, это Сергей Николаевич Юран его заставил пойти бить.

Селихов уже полгода остается после тренировок и бьет вратарям через стенку. Буквально позавчера забил три из трех.

Поэтому это не спонтанное, а целенаправленное решение Сергея Николаевича", - сказал Орещук.

Вчера, 25 октября, состоялся матч 15-го тура Первой лиги, в котором "Урал" играл на выезде против "Челябинска". Встреча проходила на стадионе "Центральный" и завершилась волевой победой екатеринбургской команды со счетом 3:1.

На 87-минуте при ничейном счете голкипер гостей Александр Селихов забил гол прямым ударом со штрафного, отправив мяч в верхний угол. Этот мяч стал для уральцев победным в дерби.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится