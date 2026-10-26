Победный гол Селихова со штрафного и успех лидера в Уфе. Обзор 15-го тура Первой лиги

"Челябинск" принимал "Урал" и отметился голом уже на 6-й минуте - Гаджимурадов получил мяч от Левина на правом краю штрафной и обвёл Селихова. В ответ Ишков на "стандарте" не смог попасть в створ с линии вратарской, а ответного гола пришлось ждать до 70-й минуты - Фуррье, вышедший на замену, прострелил с нулевого угла, а Ломаев умудрился этот мяч пропустить. Затем Селихов потащил на ленточке сумасшедший удар с близкого расстояния, дальше Стежко оставил "Урал" в меньшинстве, а голкипер оформил ещё пару впечатляющих сэйвов.
На 86-й минуте составы уравнялись - Кочиев получил вторую желтую карточку за фол против Фуррье, а этот штрафной уральцы реализовали. Причём блестящий удар со штрафного удался голкиперу Селихову, который стал хэдлайнером новостей перед дерби между ЦСКА и "Спартаком". Оглушенный "Челябинск" не нашел своего ответа, пропустив ещё и от Итало, которому удался шикарный сольный проход. 1:3 - "Урал" после двух поражений кряду добивается важной победы, "Челябинск" остается около зоны вылета.
Калинский принес очередную победу лидеру
"Нижний Новгород" гостил в Уфе, где местная команда пока никому не проигрывала. Близки были подопечные Омари Тетрадзе к тому, чтобы огорчить лидера, у нижегородцев изначально были только дальние удары, а хозяева угрожали в основном усилиями Ортиса. Уже после перерыва реальный шанс упустил Сарвели, с линии вратарской пальнувший выше створа, а Медведеву пришлось справляться после удара головой на "стандарте".
В итоге "Нижний" забил на старте компенсированного времени - Комиссаров смело полез с левого фланга к центру и отдал на Калинского, который метров с 20 уложил мяч в уголок. 0:1 - "Уфа" впервые в сезоне проигрывает на своём поле, а "Нижний Новгород" опережает третье место уже на двенадцать очков.
Триллер в Туле с победным финалом для Аленичева
Тульский "Арсенал" принимал "КАМАЗ", и команды выдали один из самых драматичных матчей сезона. Хотя первый тайм на голевую феерию не намекал, лишь перед перерывом быстрая атака прошла у хозяев, а Мелекесцев после передачи Магомедова точно пробил из штрафной. А вот после перерыва челнинцы включились - воспитанник "Чертаново" Семёнов отметился точным ударом с радиуса штрафной, а через несколько минут Уридия точно пробил с угла вратарской после заброса Ратникова. На 65-й минуте гости забили в третий раз - Мелихов спас после удара головой, а Суханов на добивании поразил ворота бывшей команды.
Трибуны тульского стадиона взорвались за десять минут до конца - Брнович отдал тонкий пас в штрафную на Магомедова, который своим шансом воспользовался безукоризненно. Черногорцу в итоге суждено было стать героем - за 5 минут до конца основного времени Милош идеально пробил со штрафного с дальней дистанции, а на последней минуте быстрая атака туляков завершилась отличным попаданием Брновича с левого угла штрафной точно в дальний угол. 4:3 - "Арсенал" добивается второй домашней победы под руководством Дмитрия Аленичева, а "КАМАЗ" впервые за пять туров проигрывает.
"Сочи" сильнее "Текстильщика"
"Текстильщик" принимал на своём поле "Сочи" с явным намерением огорчить лидера - уже на 7-й минуте Помалюк после прострела Ищенко с левого фланга отправил мяч в ворота. Сочинцы, правда, ответили уже через 5 минут - Игнатов после передачи Заики идеально попал в ближнюю "девятку" с правого края. Дальше был шанс у Магаля, однако Фадеев, казалось, пойманный на противоде, всё-таки выручил. На исходе часа игры хозяева получили право на пенальти - Помалюку сбили в штрафной "Сочи", однако форвард молодёжной сборной России не смог переиграть Митрова с "точки".
Гости тут же наказали соперника за расточительность - Игнатов после скидки Стоича нанес ещё один неберущийся удар с 14 метров. А ещё через минут Мециев заработал ответный пенальти, а Фёдоров пробил с "точки" здорово, хотя Фадеев направление и угадал. От такого удара команда Дмитрия Пятибратова уже не оправилась - 1:3. "Текстильщик" занимает последнее место, но борьба за выживание будет жаркой, а "Сочи" набирает 13 из 15 очков в пяти последних турах и закрепляется на второй строчке.
"Торпедо" не обыграло "Ротор"
"Торпедо" должно было наконец-таки перебраться на Восточную улицу, однако за пару дней до игры с "Ротором" стало известно, что стадион имени Эдуарда Стрельцова не готов принимать матчи лучшей лиги мира. Автозаводцев это не смутило, в Химках они забили уже на первой минуте - Эмерсон после прострела Оганесяна срезал мяч в свои ворота. Волгоградцы встрепенулись ближе к середине тайма - Симонян приложился издали и попал в штангу. Был ещё и не самый сложный удар головой в створ - один из двух.
Второй удар "Ротора" в створ стал голевым - вышедший на замену Алиев навесил от лицевой с левого фланга, а другой джокер Хохлачёв головой расстрелял ворота Солдатенко. На этом повествование можно и заканчивать, голевых моментов в концовке команды создать не смогли. 1:1 - "Торпедо" отпускает "Сочи" на четыре очка, но при этом не проигрывает в пяти подряд матчах, "Ротор" же никак не может включиться в борьбу за топ-4.
"Енисей" крупно проиграл в Хабаровске
"СКА-Хабаровск" закрывал домашнюю серию игрой с "Енисеем" и добился долгожданного успеха. Первый же момент привел к голу - удар Моцпана из штрафной был заблокирован, но на отскоке удачно сыграл Корян. В ответ Окладников не реализовал выход один на один, а Корян заходил на дубль, перебрасывая Антипина, но мяч перелетел ворота.
Уже ближе к концу встречи хабаровчане добились решающего преимущества - сначала Носков после паса Моцпана точно пробил в дальний угол с левого края штрафной, а затем Гюрджан сфолил против Глотова в штрафной, а вышедший на замену Мосин реализовал пенальти. 3:0 - "СКА-Хабаровск" добивается первой победы под руководством Сергея Жукова и второй в сезоне, "Енисей" же проигрывает третий матч кряду и теперь лишь на одно очкоо опережает зону вылета.
"Волга" во второй раз обыграла "Велес"
"Велес" и "Волга" уже успели сыграть свой матч второго круга, который изначально был запланирован на декабрь, и тогда ульяновцы добились первой победы под руководством Александра Грищенко. С тех пор волжане серьёзно улучшили своё положение, и в домашней игре с "крылатыми быками" смотрелись поинтереснее. Правда, первый тайм забитых мячей не подарил, а в самом начале второй половины Хашкулов отметился точным ударом под перекладину, однако гол не был засчитан из-за оффсайда.
Впрочем, давление хозяев всё-таки принесло успех. Самок в одном из моментов ошибся на выходе, однако удар Хашкулова в пустые ворота успел остановить один из защитников. Впрочем, Астемир нашел свой шанс при угловом за 10 минут до конца встречи. Голкипер гостей пошел на последний "стандарт", но Шакеров своего визави на выходе опередил. 1:0 - "Волга" набирает 10 из 12 очков в последних четырёх турах и уже на седьмом месте, правда, отставание от "Велеса", идущего шестым, составляет шесть очков.
Первая ничья "Нефтехимика"
"Нефтехимик" после серии поражений принимал "Лениградец", который также не радует большим количеством успешных результатов. Главным действующим лицом первого тайма стал Платонов - сначала защитник хозяев традиционно мощно угрожал чужим воротам "стандарте", а уже на 25-й минуте умудрился получить вторую желтую карточку. Гости, правда, в большинстве действовали академично, за что поплатились в середине второго тайма - Алейников после навеса Мукбы с углового отправил мяч в сетку.
Лишь после этого команда Александра Шмарко встрепенулась - были угрозы и после угловых, и после аутов, а на 84-й минуте гости забили с игры - Никитин обыгрался с Макаровым и с радиуса штрафной с левой нанес великолепный удар в дальний угол. 1:1 - "Нефтехимик" впервые в сезоне играет вничью и продлевает безвыигрышную серию до пяти матчей, "Ленинградец" опережает нижнекамцев на одно очко.
Матч "Шинник" - "Спартак" Кострома состоится 26 октября в 19:30 мск.