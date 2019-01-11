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Жозе Моуринью: вернуться в "Реал" или "Интер" было бы для меня огромной честью

Экс-главный тренер "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью заявил, что не прочь вернуться в мадридский или миланский клуб.

"Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы для меня большой честью. Когда тренер или игрок возвращается в команду, это означает, что ранее он сделал для нее что-то хорошее. Именно такие у меня были ощущения при возвращении в "Челси".

Сейчас у меня появилось право отдохнуть, расслабиться, взять паузу, покритиковать себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет. Обдумать все и подготовиться к новой главе своей карьеры", – сказал Моуринью.

Football Espana
Теги: Реал Интер Моуринью Ла Лига
Сегодня, 10:41
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