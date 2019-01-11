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Игроки "Барселоны" исполнили двойную симуляцию при угловом у своих ворот (видео)

Футболисты "Барселоны" Серхио Бускетс и Яспер Силлессена устроили представление во время кубкового матча с "Леванте" (1:2).

При обороне своих ворот на угловом они, должно быть, забыли, что в Кубке Короля уже используется система VAR, и решили исполнить симуляцию, причем одновременно.

Теги: Барселона Ла Лига
Сегодня, 11:26
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#6  teacher   (Сегодня, 13:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Это фиаско, братан!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 12:13)
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online

Барселона команда показывающая удивительный футбол, даже такие бездарные симуляции в их исполнении воспринимаются с лёгкой улыбкой, гениальность этой команды, это не умоляет. Намного противнее смотреть когда Дзюба падает от лёгкого соприкосновения с игроком который ему по пояс, да знаю по телевизору сказали что Дзюба это гений российского футбола и о нём плохо нельзя) Прошу прощения, что в одном комменте упомянул дзюбу и Барселону)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 11:56)
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Болеет за:
«Локомотив»
Судья выставил оценки за артистизм? Хотя рассинхрон у них серьезный, вряд ли много баллов получили
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  kruga   (Сегодня, 11:55)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Мамедов научил в лучших сраптаковских традициях.

куда уж нам до любимых приемов фк зенытик - падать в штрафной без касания


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
#2  Поло   (Сегодня, 11:55)
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Для Барсы это норма
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 11:38)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Мамедов научил в лучших сраптаковских традициях.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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