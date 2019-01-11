Игроки "Барселоны" исполнили двойную симуляцию при угловом у своих ворот (видео)

Синхронный цирк в исполнении Бускетса и Силлессена. Они, должно быть, забыли, что в Кубке Короля уже есть VAR. pic.twitter.com/uiIzCzXJVI — Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) January 10, 2019

Футболисты "Барселоны" Серхио Бускетс и Яспер Силлессена устроили представление во время кубкового матча с "Леванте" (1:2).При обороне своих ворот на угловом они, должно быть, забыли, что в Кубке Короля уже используется система VAR, и решили исполнить симуляцию, причем одновременно.