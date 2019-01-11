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Жозе Моуринью: было бы большой честью вернуться в "Реал" или "Интер"

Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский "Реал" или миланский "Интер".

"Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы большой честью, но сейчас я разговариваю только с журналистами. Когда тренер или игрок возвращаются в клуб, значит, они сделали в нем что-то хорошее. Так я чувствовал, когда возвращался в "Челси". Когда профессионала приглашают вернуться в клуб, это большая честь. Значит, там знают, чего ты стоишь", — цитирует Моуринью Football Espana.

Sport24
Теги: Моуринью Интер Реал Ла Лига
Сегодня, 17:10
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#3  yuri  спб (Сегодня, 18:51)
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Делаем заливы на карты

Минет не хочешь, сраная дешевка? Иди на куй и больше не возвращайся с булками на деревьях гандон. Ты здесь как сопля в полете. Еще раз увижу здесь- убью- писдуй со своей рекламой пешим порядком собирать урожай. дегенерат.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  jeck324  jeck324 (Сегодня, 17:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Меняй лысого экс бомжа в Интере.


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
#1  Ливий Фадеев   (Сегодня, 17:33)
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В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - (( веейс.рф )) Количество мест ограничено!!!
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
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