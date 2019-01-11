Жозе Моуринью: было бы большой честью вернуться в "Реал" или "Интер"

Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский "Реал" или миланский "Интер"."Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы большой честью, но сейчас я разговариваю только с журналистами. Когда тренер или игрок возвращаются в клуб, значит, они сделали в нем что-то хорошее. Так я чувствовал, когда возвращался в "Челси". Когда профессионала приглашают вернуться в клуб, это большая честь. Значит, там знают, чего ты стоишь", — цитирует Моуринью Football Espana.