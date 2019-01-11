Новости партнеров

Эрнесто Вальверде: Коутиньо должен сражаться за место в составе

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Леванте" (1:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании заявил, что Филиппе Коутиньо должен сражаться за место в основном составе.

"Когда я не выпускал Дембеле, все спрашивали меня о нем. Теперь он играет, а Коутиньо — нет, и все повторяется наоборот. Футболисты должны работать, чтобы изменить положение вещей. Он недоволен, но должен сражаться. Тем не менее, Коутиньо многое нам дает и еще будет давать в будущем. То же самое я могу сказать о Дембеле", — цитирует Вальверде Marca.

Sport24
Теги: Вальверде Коутиньо Барселона
Сегодня, 17:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.