Эрнесто Вальверде: Коутиньо должен сражаться за место в составе

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Леванте" (1:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании заявил, что Филиппе Коутиньо должен сражаться за место в основном составе."Когда я не выпускал Дембеле, все спрашивали меня о нем. Теперь он играет, а Коутиньо — нет, и все повторяется наоборот. Футболисты должны работать, чтобы изменить положение вещей. Он недоволен, но должен сражаться. Тем не менее, Коутиньо многое нам дает и еще будет давать в будущем. То же самое я могу сказать о Дембеле", — цитирует Вальверде Marca.