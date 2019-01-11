Неймар пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться

Бразильский нападающий Неймар сожалеет об уходе в "ПСЖ" и пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться, сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.Отмечается, что отец и агент Неймара лично разговаривал с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу, попросив того поспособствовать возвращению форварда."Он разочарован и сожалеет", — такие слова произнес отец Неймара в разговоре с Бартомеу, добавив, что в "ПСЖ" отсутствует спортивный проект.