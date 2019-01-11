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Неймар пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться

Бразильский нападающий Неймар сожалеет об уходе в "ПСЖ" и пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться, сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что отец и агент Неймара лично разговаривал с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу, попросив того поспособствовать возвращению форварда.

"Он разочарован и сожалеет", — такие слова произнес отец Неймара в разговоре с Бартомеу, добавив, что в "ПСЖ" отсутствует спортивный проект.

Sport24
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 20:57
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#2  Антон1990  Москва (Сегодня, 22:00)
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Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 21:30)
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клоун
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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