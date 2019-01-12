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Винисиус Жуниор хочет забрать у Гарета Бэйла футболку с 11-м номером

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор хочет сменить игровой номер, сообщает Goal

Молодой бразилец хочет выступать за "Королевский клуб" под 11-м номером, под которым сейчас играет Гарет Бэйл. Нынешний номер Винисиуса - 28-й.

Напомним, что "Реал" приобрел Винисиуса минувшим летом.
Теги: Винисиус Бэйл Реал Ла Лига
Сегодня, 09:23
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