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"Ювентус" поборется с "Интером" за Модрича

"Ювентус" готов посоперничать с "Интером" за подписание полузащитника "Реала" Луки Модрича.

Как утверждает SportMediaset, туринский клуб предпринимает попытки договориться с 33-летним хавбеком о заключении соглашения на следующий сезон.

Как утверждает источник, между представителя руководства "Ювентуса" и "Реала" сложились отличные отношения, которые ранее помогли оформить трансфер Криштиану Роналду. Теперь эти связи могут помочь при переговорах о переходе Модрича. Сообщается, что в переговорах между "Ювентусом" и "Реалом" может принять участие известный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы Ронаду.

Контракт Модрича с "Реалом" действует до лета 2020 года, хорватский футболист пока не планирует продлевать соглашение. Существует вероятность, что Модрич после выигрыша "Золотого мяча" может запросить себе зарплату, которая будет в разы превышать его нынешний оклад.

Sport24.ru
Теги: Ювентус Интер Модрич Ла Лига
Сегодня, 00:10
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#1  borisshev  Краснодар (Сегодня, 00:38)
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«Краснодар»
При всём уважении к Модричу(по сообщениям СМИ)требовать в 33 года з.п.больше чем в РЕАЛе???!!! Понятно же ,что в эти года ,к сожалению,карьера -на закат...Опять СМИ - бзди???
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
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