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Вальверде: хотел бы видеть в команде ещё одного нападающего

Главный тренер "Барселоны" рассказал, что он нуждается в ещё одном игроке атаки:

- Я хотел бы видеть в команде ещё одного нападающего, раз теперь освободилось место Мунира, – цитирует специалиста испанское издание El Mundo Deportivo. – Нам не хватает игроков. Пока трансферное окно открыто, мы можем воспользоваться этим шансом. Нужно при этом учитывать финансовые детали.

Нам нужен футболист, который сможет быстро адаптироваться, который знает лигу и готов играть

В том случае, если у нас не получится оформить переход, будем рассчитывать на молодежь, - сказал наставник "сине-гранатовых".
Теги: Барселона Вальверде Мунир Ла Лига
Сегодня, 09:37
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