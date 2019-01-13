Вальверде: хотел бы видеть в команде ещё одного нападающего

Главный тренер "Барселоны" рассказал, что он нуждается в ещё одном игроке атаки:- Я хотел бы видеть в команде ещё одного нападающего, раз теперь освободилось место Мунира, – цитирует специалиста испанское издание El Mundo Deportivo. – Нам не хватает игроков. Пока трансферное окно открыто, мы можем воспользоваться этим шансом. Нужно при этом учитывать финансовые детали.Нам нужен футболист, который сможет быстро адаптироваться, который знает лигу и готов игратьВ том случае, если у нас не получится оформить переход, будем рассчитывать на молодежь, - сказал наставник "сине-гранатовых".