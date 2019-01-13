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Красноярск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
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Вчера, 23:42
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
"Атлетико" одержал победу над "Леванте" в чемпионате Испании
"Атлетико" обыграл "Леванте" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
"Атлетико" М – "Леванте" 1:0
Чемпионат Испании
19 тур
"Атлетико" М – "Леванте"
Голы: Гризманн, 56 (пен.)
"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Хуанфран, Савич (Хименес, 9), Годин, Эрнандес, Коке, Парти, Витоло (Калинич, 76), Гризманн, Корреа (Лемар, 72)
"Леванте": Оласабаль, Гарсия, Чема (Коке, 46), Кабако, Робер, Вукчевич (Рочина, 68), Кампанья, Барди, Моралес, Хасон, Марти (Майораль, 68)
Предупреждения: Хасон, 42, Кабако, 85, Кампанья, 90+4
"Атлетико" М – "Леванте" 1:0
Чемпионат Испании
19 тур
"Атлетико" М – "Леванте"
Голы: Гризманн, 56 (пен.)
"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Хуанфран, Савич (Хименес, 9), Годин, Эрнандес, Коке, Парти, Витоло (Калинич, 76), Гризманн, Корреа (Лемар, 72)
"Леванте": Оласабаль, Гарсия, Чема (Коке, 46), Кабако, Робер, Вукчевич (Рочина, 68), Кампанья, Барди, Моралес, Хасон, Марти (Майораль, 68)
Предупреждения: Хасон, 42, Кабако, 85, Кампанья, 90+4
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