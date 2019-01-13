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"Атлетико" одержал победу над "Леванте" в чемпионате Испании

"Атлетико" обыграл "Леванте" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

"Атлетико" М – "Леванте" 1:0

Чемпионат Испании

19 тур

"Атлетико" М – "Леванте"

Голы: Гризманн, 56 (пен.)

"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Хуанфран, Савич (Хименес, 9), Годин, Эрнандес, Коке, Парти, Витоло (Калинич, 76), Гризманн, Корреа (Лемар, 72)

"Леванте": Оласабаль, Гарсия, Чема (Коке, 46), Кабако, Робер, Вукчевич (Рочина, 68), Кампанья, Барди, Моралес, Хасон, Марти (Майораль, 68)

Предупреждения: Хасон, 42, Кабако, 85, Кампанья, 90+4
Теги: Атлетико Леванте Ла Лига
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