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Стала известна причина ухода Зидана из "Реала"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, почему Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского клуба.

Зидан покинул команду через некоторое время после победы "Реала" в Лиге чемпионов.

Как отметил Кальдерон, нынешний президент клуба Флорентино Перес не обращал внимания на просьбы Зидана по трансферам.

"Зидан настаивал на сохранении Криштиану и продаже Бэйла. А Перес сделал все наоборот. Зидан хотел иметь власть при принятии решений о трансферах, но его предложения игнорировались. Поэтому он ушел. Зидан принял правильное решение", - цитирует Кальдерона AS.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Ла Лига
Сегодня, 21:46
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#1  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:26)
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Болеет за:
«Спартак»
что то напоминает


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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