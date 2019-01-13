Стала известна причина ухода Зидана из "Реала"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, почему Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского клуба.Зидан покинул команду через некоторое время после победы "Реала" в Лиге чемпионов.Как отметил Кальдерон, нынешний президент клуба Флорентино Перес не обращал внимания на просьбы Зидана по трансферам."Зидан настаивал на сохранении Криштиану и продаже Бэйла. А Перес сделал все наоборот. Зидан хотел иметь власть при принятии решений о трансферах, но его предложения игнорировались. Поэтому он ушел. Зидан принял правильное решение", - цитирует Кальдерона AS.