Новости партнеров

Кейлор Навас займет место в воротах "Реала" в матче с "Бетисом"

"Бетис" и "Реал" назвали составы на матч 19-го тура чемпионата Испании.

"Бетис": Лопез, Барраган, Манди, Бартра, Франсис, Виллиам, Гуардадо, Каналес, Ло Чельсо, Хоакин, Санабриа.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Регилон, Винисиус.
Теги: Бетис Реал Ла Лига
Сегодня, 22:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.