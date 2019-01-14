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"Реал" вырвал победу у "Бетиса"

"Реал" на выезде обыграл "Бетис" в матче 19-го тура чемпионата Испании - 2:1.

Чемпионат Испании

19 тур

"Бетис" – "Реал Мадрид" 1:2

Голы: Модрич, 13, Каналес, 69, Ceбальoc, 89

"Бетис": Лопез, Барраган, Манди, Бартра, Францис (Тельо, 67), Виллиам, Гуардадо (Будебуз, 85), Каналес, Сельсо, Хоакин, Санабрия (Лорен, 88).

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Регилон (Сeбальос, 74), Модрич, Каземиро, Винисиус Джуниор, Вальверде (Диас, 82), Бензема (Гонсалес, 46).

Предупреждения: Гуардадо, 4, Модрич, 35, Серхио Рамос, 42, Вальверде, 62, Виллиам, 87
Теги: Реал Бетис Ла Лига
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