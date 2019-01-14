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Эрнесто Вальверде: мне Неймар не звонил

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде опроверг слухи о возвращении в клуб форварда "ПСЖ" Неймара. Сообщалось, что бразилец связывался с руководством каталонцев, чтобы вернуться в команду.

"Он отличный игрок, здорово провел чемпионат мира, но сейчас он в другом клубе, и больше говорить об этом ничего. Дело не в звонках Неймара… мне никто не звонил. В прессе всегда появляются новости. Он игрок "ПСЖ" и мы уважаем "ПСЖ", — цитирует Вальверде Bleacher Report.

Sport24
Теги: Вальверде Неймар Барселона Ла Лига
Сегодня, 02:48
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