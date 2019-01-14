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"Реал" в матче с "Бетисом" показал максимально низкий процент владения мячом

"Реал" на выезде обыграл "Бетис" в матче 19-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный мяч забил Дани Сьос на 88-й минуте.

По данным официального сайта ла лиги, процент владения мячом у "Реала" составил 26,3 процента.

Мадридцы с 33-мя очками занимают четвертое место в турнирной таблице.
Теги: Реал Бетис
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