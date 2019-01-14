Диего Симеоне выиграл 250-й матч в качестве тренера "Атлетико"

"Атлетико" в 19-м туре чемпионата Испании одержал победу над "Леванте".Для главного тренера мадридской команды Диего Симеоне эта победа стала 250-й во главе "Атлетико", сообщает Marca.Для достижения этой отметки Симеоне потребовалось 408 матчей.Симеоне занимает второе место в истории "Атлетико" по числу побед на посту тренера. Рекордсменом является Луис Арагонес (308 побед).