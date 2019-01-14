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Диего Симеоне выиграл 250-й матч в качестве тренера "Атлетико"

"Атлетико" в 19-м туре чемпионата Испании одержал победу над "Леванте".

Для главного тренера мадридской команды Диего Симеоне эта победа стала 250-й во главе "Атлетико", сообщает Marca.

Для достижения этой отметки Симеоне потребовалось 408 матчей.

Симеоне занимает второе место в истории "Атлетико" по числу побед на посту тренера. Рекордсменом является Луис Арагонес (308 побед).
Теги: Симеоне Атлетико Ла Лига
Сегодня, 17:10
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