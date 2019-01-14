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Мунир Эль-Хаддади: руководство "Барселоны" запрещало ставить меня в состав

Новичок испанской "Севильи" Мунир Эль-Хаддади рассказал, что руководство запретило главному тренеру его бывшего клуба — "Барселоны" Эрнесто Вальверде ставить нападающего в состав.

"Когда я вернулся из отпуска в начале января, сказал клубу, что не буду продлевать контракт. Тренер сказал, что руководство запретило ему рассчитывать на меня. Мне повезло, что я смог уйти в "Севилью" раньше, чем в июле", — приводит слова футболиста испанское издание As.

В нынешнем сезоне Мунир провел в Примере один матч и не отметился результативными действиями.

"Газета.ру"
Теги: Мунир Барселона Ла Лига
Сегодня, 23:18
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