Мунир Эль-Хаддади: руководство "Барселоны" запрещало ставить меня в состав

Новичок испанской "Севильи" Мунир Эль-Хаддади рассказал, что руководство запретило главному тренеру его бывшего клуба — "Барселоны" Эрнесто Вальверде ставить нападающего в состав."Когда я вернулся из отпуска в начале января, сказал клубу, что не буду продлевать контракт. Тренер сказал, что руководство запретило ему рассчитывать на меня. Мне повезло, что я смог уйти в "Севилью" раньше, чем в июле", — приводит слова футболиста испанское издание As.В нынешнем сезоне Мунир провел в Примере один матч и не отметился результативными действиями.