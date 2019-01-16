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Защитник "Аякса" перешел в "Севилью"

Защитник "Аякса" Максимилиан Вебер стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Максимилиан Вебер принял участие в 16 матчах за "Аякс" и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 10,5 млн евро.
Теги: Аякс Севилья Ла Лига
Сегодня, 19:43
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