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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Гол Сейду Думбия выбил "Атлетико" из Кубка Испании
"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной" (3:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.
По итогам двух матчей "Жирона" пробилась в следующий раунд, так как первая игра завершилась со счетом 1:1.
Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч
"Атлетико" - "Жирона" - 3:3 (1:1)
Голы: Калинич, 12 (1:0). Фернандес, 37 (1:1). Стуани, 59 (1:2). Корреа, 66 (2:2). Гризманн, 84 (3:2). Думбья, 88 (3:3).
"Атлетико": Адан, Хуанфран, Годин (Эрнандез, 67), Ариас, Хименес, Коке (Гризманн, 61), Сауль (Эрнандес, 56), Партей, Калинич, Корреа, Лемар.
"Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Гранель (Пере Понс, 73), Порро, Стуани (Борха, 82), Лосано (Думбья, 68), Фернандес.
Предупреждения: Эрнандез, 69. Гризманн, 85. Ираисос, 90+2. Порро, 90+3.
По итогам двух матчей "Жирона" пробилась в следующий раунд, так как первая игра завершилась со счетом 1:1.
Кубок Испании
1/8 финала
Ответный матч
"Атлетико" - "Жирона" - 3:3 (1:1)
Голы: Калинич, 12 (1:0). Фернандес, 37 (1:1). Стуани, 59 (1:2). Корреа, 66 (2:2). Гризманн, 84 (3:2). Думбья, 88 (3:3).
"Атлетико": Адан, Хуанфран, Годин (Эрнандез, 67), Ариас, Хименес, Коке (Гризманн, 61), Сауль (Эрнандес, 56), Партей, Калинич, Корреа, Лемар.
"Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Гранель (Пере Понс, 73), Порро, Стуани (Борха, 82), Лосано (Думбья, 68), Фернандес.
Предупреждения: Эрнандез, 69. Гризманн, 85. Ираисос, 90+2. Порро, 90+3.
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