Гол Сейду Думбия выбил "Атлетико" из Кубка Испании

"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной" (3:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.По итогам двух матчей "Жирона" пробилась в следующий раунд, так как первая игра завершилась со счетом 1:1.Калинич, 12 (1:0). Фернандес, 37 (1:1). Стуани, 59 (1:2). Корреа, 66 (2:2). Гризманн, 84 (3:2). Думбья, 88 (3:3).Адан, Хуанфран, Годин (Эрнандез, 67), Ариас, Хименес, Коке (Гризманн, 61), Сауль (Эрнандес, 56), Партей, Калинич, Корреа, Лемар.Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Гранель (Пере Понс, 73), Порро, Стуани (Борха, 82), Лосано (Думбья, 68), Фернандес.Предупреждения: Эрнандез, 69. Гризманн, 85. Ираисос, 90+2. Порро, 90+3.