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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Барселона" может быть дисквалифицирована из Кубка Испании
"Барселона" может быть дисквалифицирована из нынешнего розыгрыша Кубка Испании за то, что в первом матче 1/8 финала против "Леванте" на поле в составе каталонского клуба вышел дисквалифицированный футболист.
По информации El Mundo, речь идет о защитнике "блауграны" Хуане Мовилье, который отыграл во встрече 58 минут. Отмечается, что игрок был дисквалифицирован во время выступления за вторую команду сине-гранатовых и не имел права участвовать в матче против "Леванте".
Напомним, в 2015 году мадридский "Реал" уже отстраняли из Кубка Испании за такую же ошибку. Тогда в первой игре 1/16 финала с "Кадисом" на поле вышел россиянин Денис Черышев, который не имел на это права в связи с перебором желтых карточек.
"Газета.ру"
По информации El Mundo, речь идет о защитнике "блауграны" Хуане Мовилье, который отыграл во встрече 58 минут. Отмечается, что игрок был дисквалифицирован во время выступления за вторую команду сине-гранатовых и не имел права участвовать в матче против "Леванте".
Напомним, в 2015 году мадридский "Реал" уже отстраняли из Кубка Испании за такую же ошибку. Тогда в первой игре 1/16 финала с "Кадисом" на поле вышел россиянин Денис Черышев, который не имел на это права в связи с перебором желтых карточек.
"Газета.ру"
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