Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лионель Месси - в старте "Барселоны" на матч с "Леванте"

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Леванте" на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании.

"Барселона": Силлессен, Семеду, Альба, Мурильо, Лангле, Артур Рамос, Ракитич, Артуро Видаль, Коутиньо, Месси, Усман Дембеле.

Запасные: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Бускетс, Денис Суарес, Карлос Аленья, Луис Суарес.

"Леванте": Айтор Фернандес, Коке, Кабако, Постиго, Робер, Кампанья, Прцич, Барди, Саймон, Майораль, Эммануэль Боатенг.

Запасные: Коке, Антонио Гарсия, Педро Лопес, Дукуре, Хосе Моралес, Двамена, Хасон.
Теги: Барселона Леванте
Вчера, 22:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.