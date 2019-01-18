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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"МЮ" готов поднять Де Хеа зарплату в несколько раз
Сауль получил травму в матче с "Жироной"
Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес получил травму в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Жироны" (3:3).
Пресс-служба "матрасников" сообщает, что у игрока диагностирована миофасциальная травма бедра. О сроках восстановления не сообщается.
Пресс-служба "матрасников" сообщает, что у игрока диагностирована миофасциальная травма бедра. О сроках восстановления не сообщается.
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