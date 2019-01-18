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Сауль получил травму в матче с "Жироной"

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес получил травму в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Жироны" (3:3).

Пресс-служба "матрасников" сообщает, что у игрока диагностирована миофасциальная травма бедра. О сроках восстановления не сообщается.
Теги: Ла Лига Жирона Атлетико
Сегодня, 08:41
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