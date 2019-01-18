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Источник: руководство "Реала" больше не собирается приобретать новичков этой зимой

Руководство "Реала" больше не собирается приобретать новых игроков до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Marca

Ранее в январе в мадридский клуб из "Манчестер Сити" перешел 19-летний полузащитник Браим Диас.
Теги: Ла Лига Реал
Сегодня, 10:02
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