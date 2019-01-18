"Реал" показал, как изменились Марсело и Рамос за 10 лет

"Реал" принял участие в интернет-челлендже "2009 против 2019" (10 year challenge). Пресс-служба испанского клуба опубликовала фотографии защитников Марсело и Серхио Рамоса.Это флешмоб, в котором пользователи сети сравнивают свои фотографии 10-летней давности с новыми.