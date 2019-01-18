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"Барселона" не будет исключена из Кубка Испании

Федерация футбола Испании приняла решение не дисквалифицировать "Барселону" по итогам ответного матча 1/8 финала Кубка страны против "Леванте".

Ранее "Леванте" подал жалобу по поводу участия во встрече защитника каталонской команды Хуана Мовилье. Игрок должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек.

Как сообщает Mundo Deportivo, организация не удовлетворила жалобу "Леванте" из-за того, что клуб подал жалобу позднее установленного срока.

"Газета.ру"
Теги: Бареселона Ла Лига
Сегодня, 21:27
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