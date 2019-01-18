"Барселона" не будет исключена из Кубка Испании

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:17
Эмери против Сарри, "Боруссия" играет с преследователями, Сульшер собирается улучшить свой рекорд. Что ждёт нас на выходных?
Эмери против Сарри, "Боруссия" играет с преследователями, Сульшер собирается улучшить свой рекорд. Что ждёт нас на выходных?
17:07
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (11)
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (11)
16:35
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
15:50
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
15:00
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
14:29
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
14:17
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке (1)
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке (1)
12:15
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
11:26
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
10:41
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
"Барселона" не будет исключена из Кубка Испании
Федерация футбола Испании приняла решение не дисквалифицировать "Барселону" по итогам ответного матча 1/8 финала Кубка страны против "Леванте".
Ранее "Леванте" подал жалобу по поводу участия во встрече защитника каталонской команды Хуана Мовилье. Игрок должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек.
Как сообщает Mundo Deportivo, организация не удовлетворила жалобу "Леванте" из-за того, что клуб подал жалобу позднее установленного срока.
"Газета.ру"
Ранее "Леванте" подал жалобу по поводу участия во встрече защитника каталонской команды Хуана Мовилье. Игрок должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек.
Как сообщает Mundo Deportivo, организация не удовлетворила жалобу "Леванте" из-за того, что клуб подал жалобу позднее установленного срока.
"Газета.ру"
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