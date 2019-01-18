"Барселона" не будет исключена из Кубка Испании

Федерация футбола Испании приняла решение не дисквалифицировать "Барселону" по итогам ответного матча 1/8 финала Кубка страны против "Леванте".Ранее "Леванте" подал жалобу по поводу участия во встрече защитника каталонской команды Хуана Мовилье. Игрок должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек.Как сообщает Mundo Deportivo, организация не удовлетворила жалобу "Леванте" из-за того, что клуб подал жалобу позднее установленного срока.