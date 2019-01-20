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Серхио Рамос: мы были лучше "Севильи" во всех аспектах

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу над "Севильей" в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.

"Нам нужна была такая игра. Мы были лучше во всех аспектах. Мы могли победить с более крупным счетом. Мы хотели добиться уверенной победы, поэтому начали давить на соперника с первых минут. Для нас это очень важная и нужная победа.

Иногда футбол не слишком справедлив, поскольку итоговое положение команд основывается лишь на результатах. Сегодня мы смогли добиться нужного результат, когда захотели этого", — приводит слова Рамоса Marca.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Реал Севилья
Сегодня, 01:18
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