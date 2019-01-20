Серхио Рамос: мы были лучше "Севильи" во всех аспектах

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу над "Севильей" в матче чемпионата Испании.Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды."Нам нужна была такая игра. Мы были лучше во всех аспектах. Мы могли победить с более крупным счетом. Мы хотели добиться уверенной победы, поэтому начали давить на соперника с первых минут. Для нас это очень важная и нужная победа.Иногда футбол не слишком справедлив, поскольку итоговое положение команд основывается лишь на результатах. Сегодня мы смогли добиться нужного результат, когда захотели этого", — приводит слова Рамоса Marca.