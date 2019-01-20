Лука Модрич: хочу оставаться в "Реале" как можно дольше

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прояснил свое будущее в мадридской команде.19 января "Реал" в рамках 20-го тура чемпионата Испании обыграл "Севилью" со счетом 2:0.Соглашение хорватского футболиста и мадридского клуба истекает летом 2020 года."У меня осталось еще полтора года контракта. Это достаточно долгий срок. Хочу оставаться в "Реале" как можно дольше. Я доволен всем, как и в первый день", — приводит слова Модрича Marca.