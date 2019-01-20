Гол Думбия не спас "Жирону" от поражения в матче с "Бетисом" (видео)

Дед Сейду опять забил! pic.twitter.com/QRGmHixvLv — Руслан Абушкин (@abushkin) January 20, 2019

20 января в Севильи состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором "Бетис" обыграл "Жирона".Один из голов в составе гостей забил экс-форвард армейцев Сейду Думбия.Чемпионат Испании20 тур: Тельо, 14, Морон, 54, Каналес, 90+4 - А. Гарсия, 36, Думбия, 44"Бетис": Лопес, Барраган, Бартра, Манди, Гарсия, Ло Чельсо, Гуардадо (Феддаль, 66), Каналес, Тельо, Морон (Лаинес, 81), Санабрия (Леон, 71)"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро (Рамальо, 61), Фернандес (Муньеса, 72), Понс, Алейш Гарсия, Борха Гарсия, Португес, Думбия (Луис, 78)Предупреждения: Порро, 11, Фернандес, 39, Санабрия, 45+2, Алькала, 56, Морон, 66, Рамальо, 83