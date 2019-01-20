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Гол Думбия не спас "Жирону" от поражения в матче с "Бетисом" (видео)

20 января в Севильи состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором "Бетис" обыграл "Жирона".

Один из голов в составе гостей забил экс-форвард армейцев Сейду Думбия.

Чемпионат Испании

20 тур

"Бетис" – "Жирона" 3:2

Гол: Тельо, 14, Морон, 54, Каналес, 90+4 - А. Гарсия, 36, Думбия, 44

"Бетис": Лопес, Барраган, Бартра, Манди, Гарсия, Ло Чельсо, Гуардадо (Феддаль, 66), Каналес, Тельо, Морон (Лаинес, 81), Санабрия (Леон, 71)

"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро (Рамальо, 61), Фернандес (Муньеса, 72), Понс, Алейш Гарсия, Борха Гарсия, Португес, Думбия (Луис, 78)

Предупреждения: Порро, 11, Фернандес, 39, Санабрия, 45+2, Алькала, 56, Морон, 66, Рамальо, 83

Теги: Жирона Бетис Ла Лига
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