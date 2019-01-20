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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гол Думбия не спас "Жирону" от поражения в матче с "Бетисом" (видео)
20 января в Севильи состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором "Бетис" обыграл "Жирона".
Один из голов в составе гостей забил экс-форвард армейцев Сейду Думбия.
Чемпионат Испании
20 тур
"Бетис" – "Жирона" 3:2
Гол: Тельо, 14, Морон, 54, Каналес, 90+4 - А. Гарсия, 36, Думбия, 44
"Бетис": Лопес, Барраган, Бартра, Манди, Гарсия, Ло Чельсо, Гуардадо (Феддаль, 66), Каналес, Тельо, Морон (Лаинес, 81), Санабрия (Леон, 71)
"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро (Рамальо, 61), Фернандес (Муньеса, 72), Понс, Алейш Гарсия, Борха Гарсия, Португес, Думбия (Луис, 78)
Предупреждения: Порро, 11, Фернандес, 39, Санабрия, 45+2, Алькала, 56, Морон, 66, Рамальо, 83
Один из голов в составе гостей забил экс-форвард армейцев Сейду Думбия.
Чемпионат Испании
20 тур
"Бетис" – "Жирона" 3:2
Гол: Тельо, 14, Морон, 54, Каналес, 90+4 - А. Гарсия, 36, Думбия, 44
"Бетис": Лопес, Барраган, Бартра, Манди, Гарсия, Ло Чельсо, Гуардадо (Феддаль, 66), Каналес, Тельо, Морон (Лаинес, 81), Санабрия (Леон, 71)
"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро (Рамальо, 61), Фернандес (Муньеса, 72), Понс, Алейш Гарсия, Борха Гарсия, Португес, Думбия (Луис, 78)
Предупреждения: Порро, 11, Фернандес, 39, Санабрия, 45+2, Алькала, 56, Морон, 66, Рамальо, 83
Дед Сейду опять забил! pic.twitter.com/QRGmHixvLv— Руслан Абушкин (@abushkin) January 20, 2019
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