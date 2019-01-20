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"Барселона" нацелилась на форварда "Бэйцзин Гоань"

Нападающий "Бэйцзин Гоань" Седрик Бакамбу может перейти в "Барселону".

Каталонцы продолжают поиск форварда, которого непременно хотят подписать этой зимой. Как сообщает sport.es, "Барселона" переключилась на бывшего нападающего "Вильярреала".

Бакамбу перебрался в Китай год назад за 40 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Барселона Бэйцзин Гоань Ла Лига Трансферы
Сегодня, 18:17
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