"Барселона" нацелилась на форварда "Бэйцзин Гоань"

Нападающий "Бэйцзин Гоань" Седрик Бакамбу может перейти в "Барселону".Каталонцы продолжают поиск форварда, которого непременно хотят подписать этой зимой. Как сообщает sport.es, "Барселона" переключилась на бывшего нападающего "Вильярреала".Бакамбу перебрался в Китай год назад за 40 миллионов евро.