СМИ: Марсело лишился места в составе "Реала" из-за лишнего веса

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари лишил левого защитника Марсело места в стартовом составе из-за лишнего веса.30-летний бразилец сейчас весит на 6 кг больше своей нормы, уверяет El Transistor.В последнем матче с "Севильей" (2:0) место Марсело занял Серхио Регийон. Марсело в этом сезоне из-за травм лишь семь раз выходил в стартовом составе сливочных в матчах Ла Лиги. По слухам, бразилец хочет покинуть "Реал" и перейти в "Ювентус".