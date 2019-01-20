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СМИ: Марсело лишился места в составе "Реала" из-за лишнего веса

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари лишил левого защитника Марсело места в стартовом составе из-за лишнего веса.

30-летний бразилец сейчас весит на 6 кг больше своей нормы, уверяет El Transistor.

В последнем матче с "Севильей" (2:0) место Марсело занял Серхио Регийон. Марсело в этом сезоне из-за травм лишь семь раз выходил в стартовом составе сливочных в матчах Ла Лиги. По слухам, бразилец хочет покинуть "Реал" и перейти в "Ювентус".

Sport24.ru
Теги: Реал Марсело Ла Лига
Вчера, 23:16
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