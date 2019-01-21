Марк-Андре Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (3:1).Эта игра стала для него 100-й в ла лиге. Таким образом Тер Штеген стал первым немецким вратарем, которому покорилась эта отметка.В 100 матчах он пропустил 89 мячей. 42 игры он провел на ноль.