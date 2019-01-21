Марк-Андре Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:12
Хосеп Гвардиола: если "Ливерпуль" победит, "Ман Сити" тоже должен победить. Если "Ливерпуль" проиграет, "Ман Сити" должен выиграть
Хосеп Гвардиола: если "Ливерпуль" победит, "Ман Сити" тоже должен победить. Если "Ливерпуль" проиграет, "Ман Сити" должен выиграть
Вчера, 23:42
Защитник "Стрёмсгодсета" Глеснес может перейти в ЦСКА (16)
Защитник "Стрёмсгодсета" Глеснес может перейти в ЦСКА (16)
Вчера, 23:29
СМИ: "Бавария" и "Реал" сразятся за Кейна
СМИ: "Бавария" и "Реал" сразятся за Кейна
Вчера, 22:33
Президент "Ростова": если РПЛ и РФС не хотят отличной посещаемости, то можно переносить матчи на будни (5)
Президент "Ростова": если РПЛ и РФС не хотят отличной посещаемости, то можно переносить матчи на будни (5)
Вчера, 22:23
Родригу Бекао: мне действительно 23 года! (13)
Родригу Бекао: мне действительно 23 года! (13)
Вчера, 22:01
СМИ: стала известна зарплата Игуаина в "Челси"
СМИ: стала известна зарплата Игуаина в "Челси"
Вчера, 21:01
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Фулхэмом"
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Фулхэмом"
Вчера, 20:51
Александр Коломейцев: боли уже нет, хочу вернуться в общую группу "Локомотив" в феврале
Александр Коломейцев: боли уже нет, хочу вернуться в общую группу "Локомотив" в феврале
Вчера, 20:14
"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"
"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"
Вчера, 19:58
35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет (2)
35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет (2)
Вчера, 19:44
Хосеп Гвардиола: Сане все еще не Гиггз
Хосеп Гвардиола: Сане все еще не Гиггз
Вчера, 19:03
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны (4)
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны (4)
Вчера, 18:43
"Галатасарай" предложил "Спартаку" за Луиса Адриано 5 млн евро (35)
"Галатасарай" предложил "Спартаку" за Луиса Адриано 5 млн евро (35)
Вчера, 18:17
"Барселона" нацелилась на форварда "Бэйцзин Гоань"
"Барселона" нацелилась на форварда "Бэйцзин Гоань"
Вчера, 18:16
14-летний форвард из "Чертаново", который поехал на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев (10)
14-летний форвард из "Чертаново", который поехал на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев (10)
Вчера, 18:02
Артем Ребров: "Спартак", скоро буду (19)
Артем Ребров: "Спартак", скоро буду (19)
Вчера, 17:51
"Шахтер" требует у "Зенита" за Ракицкого 12 млн евро (16)
"Шахтер" требует у "Зенита" за Ракицкого 12 млн евро (16)
Вчера, 17:41
"Страсбур" арендовал нападающего "Монако" (3)
"Страсбур" арендовал нападающего "Монако" (3)
Вчера, 17:29
Гонсало Игуаин покинул расположение "Милана": в скором времени он перейдет в "Челси" (1)
Гонсало Игуаин покинул расположение "Милана": в скором времени он перейдет в "Челси" (1)
Вчера, 17:09
Михаэль Цорк: Вайгль не покинет этой зимой Дортмунд
Михаэль Цорк: Вайгль не покинет этой зимой Дортмунд
Вчера, 16:37
Алан Чочиев может перейти в "Сочи"
Алан Чочиев может перейти в "Сочи"
Вчера, 16:23
Президент Федерации футбола Индонезии подал в отставку после скандала с договорными матчами
Президент Федерации футбола Индонезии подал в отставку после скандала с договорными матчами
Вчера, 16:12
Сверрир Ингасон в ближайшее время может перейти в ПАОК (3)
Сверрир Ингасон в ближайшее время может перейти в ПАОК (3)
Марк-Андре Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (3:1).
Эта игра стала для него 100-й в ла лиге. Таким образом Тер Штеген стал первым немецким вратарем, которому покорилась эта отметка.
В 100 матчах он пропустил 89 мячей. 42 игры он провел на ноль.
Эта игра стала для него 100-й в ла лиге. Таким образом Тер Штеген стал первым немецким вратарем, которому покорилась эта отметка.
В 100 матчах он пропустил 89 мячей. 42 игры он провел на ноль.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.