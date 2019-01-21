Новости партнеров

Марк-Андре Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (3:1).

Эта игра стала для него 100-й в ла лиге. Таким образом Тер Штеген стал первым немецким вратарем, которому покорилась эта отметка.

В 100 матчах он пропустил 89 мячей. 42 игры он провел на ноль.
Теги: Барселона тер Штеген Ла Лига
Сегодня, 08:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.