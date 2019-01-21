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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: Кевин-Принс Боатенг перейдет в "Барселону"
Итальянский журналист и инсайдер Джанлуки Ди Марцио сообщает, что Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в "Барселону".
По информации источника, в каталонском клубе посчитали, что ганский футболист сможет усилить атаку команды. Сине-гранатовые договорились с "Сассуоло" об аренде игрока с правом выкупа.
В текущем сезоне Боатенг провел 13 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча.
По информации источника, в каталонском клубе посчитали, что ганский футболист сможет усилить атаку команды. Сине-гранатовые договорились с "Сассуоло" об аренде игрока с правом выкупа.
В текущем сезоне Боатенг провел 13 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча.
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