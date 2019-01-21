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Источник: Кевин-Принс Боатенг перейдет в "Барселону"

Итальянский журналист и инсайдер Джанлуки Ди Марцио сообщает, что Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в "Барселону".

По информации источника, в каталонском клубе посчитали, что ганский футболист сможет усилить атаку команды. Сине-гранатовые договорились с "Сассуоло" об аренде игрока с правом выкупа.

В текущем сезоне Боатенг провел 13 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча.
Теги: Серия А Ла Лига Барселона Сассуоло Боатенг
Сегодня, 15:08
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